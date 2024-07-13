Calciomercato: Милан хочет Альваро Морату

"Милан" намерен подписать игрока сборной Испании и "Атлетико Мадрид" Альваро Морату, сообщает Calciomercato.

По информации издания, "Милан" готов дать Альваро Морате контракт на 4 года и зарплату в размере 5,5 миллионов евро за сезон. Отмечается, что как только "россонери" получат "зеленый цвет" от Мораты, клуб уведомит "Атлетико Мадрид" о готовности заплатить отступные за Морату в размере 13 миллионов евро.

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Напомним, в прошлом сезоне капитан сборной Испании сыграл в 48 матчах во всех турнирах за мадридский "Атлетико", в которых забил 21 гол и отдал 5 результативных передач.