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Calciomercato: Милан хочет Альваро Морату
Милан готов дать Морате 4-летний контракт на 5,5 млн евро в год
Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" намерен подписать игрока сборной Испании и "Атлетико Мадрид" Альваро Морату, сообщает Calciomercato.
По информации издания, "Милан" готов дать Альваро Морате контракт на 4 года и зарплату в размере 5,5 миллионов евро за сезон. Отмечается, что как только "россонери" получат "зеленый цвет" от Мораты, клуб уведомит "Атлетико Мадрид" о готовности заплатить отступные за Морату в размере 13 миллионов евро.
Напомним, в прошлом сезоне капитан сборной Испании сыграл в 48 матчах во всех турнирах за мадридский "Атлетико", в которых забил 21 гол и отдал 5 результативных передач.
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