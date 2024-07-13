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Милан интересуется Никласом Фюллькругом

Италия

Контакты между сторонами уже прошли

Милан интересуется Никласом Фюллькругом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Милан" проявляет интерес к Никласу Фюллкругу. Об этом сообщает Transfer News Live.

По имеющейся информации, первые контакты между сторонами уже состоялись, и в начале следующей недели может быть достигнут прогресс в вопросе о возможности трансфера 31-летнего нападающего "Боруссии Дортмунд" в "Милан".

Напомним, за сезон 2023/24 Фюллкруг принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 10 результативных передач. Примерная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.

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Милан Никлас Фюллькруг
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Источник:
Transfer News Live
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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