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Милан интересуется Никласом Фюллькругом
Контакты между сторонами уже прошли
Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" проявляет интерес к Никласу Фюллкругу. Об этом сообщает Transfer News Live.
По имеющейся информации, первые контакты между сторонами уже состоялись, и в начале следующей недели может быть достигнут прогресс в вопросе о возможности трансфера 31-летнего нападающего "Боруссии Дортмунд" в "Милан".
???? AC Milan are interested in signing Niclas Füllkrug. Initial contacts have already taken place and there may be progress on the possibility of a transfer early next week. ????????— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 13, 2024
(Source: @DiMarzio) pic.twitter.com/IpM6CfMY9T
Напомним, за сезон 2023/24 Фюллкруг принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 10 результативных передач. Примерная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.
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