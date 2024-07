Милан интересуется Никласом Фюллькругом

"Милан" проявляет интерес к Никласу Фюллкругу. Об этом сообщает Transfer News Live.

По имеющейся информации, первые контакты между сторонами уже состоялись, и в начале следующей недели может быть достигнут прогресс в вопросе о возможности трансфера 31-летнего нападающего "Боруссии Дортмунд" в "Милан".

???? AC Milan are interested in signing Niclas Füllkrug. Initial contacts have already taken place and there may be progress on the possibility of a transfer early next week. ????????



(Source: @DiMarzio) pic.twitter.com/IpM6CfMY9T