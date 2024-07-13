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Наполи подписал защитника сборной Италии за 35 миллионов евро

Италия

Буонджорно, Буонджорно!

Наполи подписал защитника сборной Италии за 35 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Наполи" объявил о подписании центрального защитника Алессандро Буонджорно. Об этом клуб сообщил на своих официальных ресурсах.

Сумма полноценного трансфера составила 35 миллионов евро. Контракт подписан на срок до 2029 года.

Буонджорно - воспитанник "Торино". На его счету 109 матчей за первую команду "быков". В частности, в прошлом сезоне он провел 31 поединок в Серии А и Кубке Италии.

Защитник был в заявке сборной Италии на Евро-2024. Все четыре матча он провел на скамейке для запасных.

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Наполи Торино Алессандро Буонджорно
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Источник:
Офіційний сайт Наполі
Опубликовал: Максим Кучер
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