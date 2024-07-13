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Наполи подписал защитника сборной Италии за 35 миллионов евро
Буонджорно, Буонджорно!
Getty Images/Global Images Ukraine
"Наполи" объявил о подписании центрального защитника Алессандро Буонджорно. Об этом клуб сообщил на своих официальных ресурсах.
Buongiorno a tutti. pic.twitter.com/7uMZy3FYNx— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) July 13, 2024
Сумма полноценного трансфера составила 35 миллионов евро. Контракт подписан на срок до 2029 года.
Буонджорно - воспитанник "Торино". На его счету 109 матчей за первую команду "быков". В частности, в прошлом сезоне он провел 31 поединок в Серии А и Кубке Италии.
Защитник был в заявке сборной Италии на Евро-2024. Все четыре матча он провел на скамейке для запасных.
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