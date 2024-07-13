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Интер официально объявил о переходе нападающего из Ирана

Италия

Первый опыт в топ-чемпионате

Интер официально объявил о переходе нападающего из Ирана

Getty Images/Global Images Ukraine

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Иранский нападающий Мехди Тареми стал футболистом "Интера". Об этом объявил официальный сайт миланского клуба.

Переход произошел на правах свободного агента. Стороны подписали контракт до 2027 года с зарплатой в три миллиона евро в сезон плюс бонусы.

Предыдущие четыре года Тареми провел в “Порту”. Также он выступал за “Риу Аве” и катарские и иранские клубы.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 31-летнего нападающего в 10 миллионов евро.

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Интер (Милан) Мехди Тареми
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Источник:
Inter X
Опубликовал: Максим Кучер
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