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Интер официально объявил о переходе нападающего из Ирана
Первый опыт в топ-чемпионате
Getty Images/Global Images Ukraine
Иранский нападающий Мехди Тареми стал футболистом "Интера". Об этом объявил официальный сайт миланского клуба.
Benvenuti a Mehdi e a tutti i tifosi ????????#ForzaInter #WelcomeMehdi— Inter ⭐⭐ (@Inter) July 13, 2024
Переход произошел на правах свободного агента. Стороны подписали контракт до 2027 года с зарплатой в три миллиона евро в сезон плюс бонусы.
Предыдущие четыре года Тареми провел в “Порту”. Также он выступал за “Риу Аве” и катарские и иранские клубы.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 31-летнего нападающего в 10 миллионов евро.
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