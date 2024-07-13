Интер официально объявил о переходе нападающего из Ирана

Иранский нападающий Мехди Тареми стал футболистом "Интера". Об этом объявил официальный сайт миланского клуба.

Benvenuti a Mehdi e a tutti i tifosi ????????#ForzaInter #WelcomeMehdi — Inter ⭐⭐ (@Inter) July 13, 2024

Переход произошел на правах свободного агента. Стороны подписали контракт до 2027 года с зарплатой в три миллиона евро в сезон плюс бонусы.

Предыдущие четыре года Тареми провел в “Порту”. Также он выступал за “Риу Аве” и катарские и иранские клубы.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 31-летнего нападающего в 10 миллионов евро.