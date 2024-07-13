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Почерк Фабрегаса. Новичок Серии А подпишет двух опытных испанцев

Италия
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Сеск строит команду

Почерк Фабрегаса. Новичок Серии А подпишет двух опытных испанцев

Getty Images/Global Images Ukraine

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Новичок Серии А "Комо" практически оформил два трансфера. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Уже готовы контракты для голкипера Пепе Рейны и защитника Альберто Морено. В течение следующих нескольких дней оба подпишут эти соглашения с клубом. Продолжительность каждой – один год.

Ожидается, что 41-летний испанец станет запасным голкипером в команде. В прошлом сезоне он играл такую ​​же роль в "Вильярреале", проведя в Ла Лиге два матча.

Добавим, что для Рейны – это уже четвертый клуб в Италии. Ранее он выступал за "Наполи", "Милан" и "Лацио", а кроме них - за "Ливерпуль", "Баварию", "Астон Виллу" и вышеупомянутый "Вильярреал".

Альберто Морено в прошлом сезоне также играл за "желтую субмарину", однако провел 27 матчей в Ла Лиге. Также в его карьере были “Севилья” и “Ливерпуль”.

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Пепе Рейна Сеск Фабрегас Альберто Морено Комо (Италия)
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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