Рафаэль Варан согласился перейти к новичку Серии А

Французский защитник Рафаэль Варан согласился стать футболистом итальянского "Комо". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Теперь обе стороны ждут контрактные переговоры – это займет несколько дней. После этого будет назначен медосмотр.

Ключевой персоной в этом соглашении стал главный тренер “Комо” Сеск Фабрегас.

В прошлом сезоне "лариджане" заняли второе место в Серии Б, благодаря чему впервые за долгое время поднялись в элитный дивизион.

Новый сезон для "Комо" стартует 11 августа матчем Кубка Италии против "Сампдории". А в первом туре чемпионата команда Фабрегаса сыграет в гостях против "Ювентуса".