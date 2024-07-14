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Рафаэль Варан согласился перейти к новичку Серии А
Сеск Фабрегас продолжает усиливать команду
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Французский защитник Рафаэль Варан согласился стать футболистом итальянского "Комо". Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Теперь обе стороны ждут контрактные переговоры – это займет несколько дней. После этого будет назначен медосмотр.
Ключевой персоной в этом соглашении стал главный тренер “Комо” Сеск Фабрегас.
В прошлом сезоне "лариджане" заняли второе место в Серии Б, благодаря чему впервые за долгое время поднялись в элитный дивизион.
Новый сезон для "Комо" стартует 11 августа матчем Кубка Италии против "Сампдории". А в первом туре чемпионата команда Фабрегаса сыграет в гостях против "Ювентуса".
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