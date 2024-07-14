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Рафаэль Варан согласился перейти к новичку Серии А

Италия

Сеск Фабрегас продолжает усиливать команду

Рафаэль Варан согласился перейти к новичку Серии А

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Французский защитник Рафаэль Варан согласился стать футболистом итальянского "Комо". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Теперь обе стороны ждут контрактные переговоры – это займет несколько дней. После этого будет назначен медосмотр.

Ключевой персоной в этом соглашении стал главный тренер “Комо” Сеск Фабрегас.

В прошлом сезоне "лариджане" заняли второе место в Серии Б, благодаря чему впервые за долгое время поднялись в элитный дивизион.

Новый сезон для "Комо" стартует 11 августа матчем Кубка Италии против "Сампдории". А в первом туре чемпионата команда Фабрегаса сыграет в гостях против "Ювентуса".

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Сеск Фабрегас Рафаэль Варан Комо (Италия)
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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