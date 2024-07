Комо Фабрегаса хочет видеть Депая в составе в следующем сезоне

Мемфис Депай может стать игроком "Комо". Об этом сообщает журналист Николо Скира в X.

По имеющейся информации, "Комо" заинтересован в подписании нападающего Мемфиса Депая как свободного агента. Однако сам 30-летний голландец не уверен в желании переходить в "Комо". Отмечается, что "Комо" начал переговоры о подписании контракта с экс-игроком "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьялем.

#Como have approached Memphis #Depay as a free agent, but the dutch forward is not convinced, as of now. Como have also opened talks to try to sign Antony #Martial, who is reflecting. #transfers