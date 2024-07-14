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Комо Фабрегаса хочет видеть Депая в составе в следующем сезоне
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Фото: twitter.com/FCBarcelona
Мемфис Депай может стать игроком "Комо". Об этом сообщает журналист Николо Скира в X.
По имеющейся информации, "Комо" заинтересован в подписании нападающего Мемфиса Депая как свободного агента. Однако сам 30-летний голландец не уверен в желании переходить в "Комо". Отмечается, что "Комо" начал переговоры о подписании контракта с экс-игроком "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьялем.
#Como have approached Memphis #Depay as a free agent, but the dutch forward is not convinced, as of now. Como have also opened talks to try to sign Antony #Martial, who is reflecting. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 13, 2024
Напомним, прошлый сезон Депай провел в составе "Атлетико Мадрид", он сыграл в 31 матче, забил девять голов и отдал две голевые передачи.
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