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Комо Фабрегаса хочет видеть Депая в составе в следующем сезоне

Италия

Новичок Серии А хочет выкупить всех некогда топ-игроков

Комо Фабрегаса хочет видеть Депая в составе в следующем сезоне

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Мемфис Депай может стать игроком "Комо". Об этом сообщает журналист Николо Скира в X.

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По имеющейся информации, "Комо" заинтересован в подписании нападающего Мемфиса Депая как свободного агента. Однако сам 30-летний голландец не уверен в желании переходить в "Комо". Отмечается, что "Комо" начал переговоры о подписании контракта с экс-игроком "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьялем.

Напомним, прошлый сезон Депай провел в составе "Атлетико Мадрид", он сыграл в 31 матче, забил девять голов и отдал две голевые передачи.

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Комо (Италия) Мемфис Депай
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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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