Ювентус нацелился на вингера сборной Португалии

"Ювентус" заинтересован вингером "Порту" и сборной Португалии Франсишку Консейсау. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

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По информации издания, "Ювентус" занимается поиском нового вингера, поскольку Федерико Кьеза, вероятнее всего, покинет клуб этим летом, одним из кандидатов на замену Кьезе является вингер "Порту" и сборной Португалии Франсишку Консейсау.

Напомним, Консейсау за прошлый сезон отыграл в 43 матчах во всех турнирах, в которых отметился 8 голами и 8 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt составляет 22 миллионов евро.