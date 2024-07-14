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Ювентус нацелился на вингера сборной Португалии

Италия

На Франсишку Консейсау

Ювентус нацелился на вингера сборной Португалии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ювентус" заинтересован вингером "Порту" и сборной Португалии Франсишку Консейсау. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

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По информации издания, "Ювентус" занимается поиском нового вингера, поскольку Федерико Кьеза, вероятнее всего, покинет клуб этим летом, одним из кандидатов на замену Кьезе является вингер "Порту" и сборной Португалии Франсишку Консейсау.

Напомним, Консейсау за прошлый сезон отыграл в 43 матчах во всех турнирах, в которых отметился 8 голами и 8 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt составляет 22 миллионов евро.

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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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