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Ювентус нацелился на вингера сборной Португалии
На Франсишку Консейсау
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" заинтересован вингером "Порту" и сборной Португалии Франсишку Консейсау. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации издания, "Ювентус" занимается поиском нового вингера, поскольку Федерико Кьеза, вероятнее всего, покинет клуб этим летом, одним из кандидатов на замену Кьезе является вингер "Порту" и сборной Португалии Франсишку Консейсау.
Напомним, Консейсау за прошлый сезон отыграл в 43 матчах во всех турнирах, в которых отметился 8 голами и 8 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt составляет 22 миллионов евро.
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