Милан договорился о переходе с сербским защитником. Сумма трансфера – до 30 млн евро

Итальянский “Милан” достиг принципиального согласия с центральным защитником сборной Сербии и австрийского Зальцбурга Страхиней Павловичем. Об этом сообщает Николо Скира.

Стороны согласовали контракт на пять лет с зарплатой 1,8 млн. евро в сезон.

Теперь в планах “Милана” договориться непосредственно с “Зальцбургом”. Австрийцы хотят выручить за футболиста 25-30 миллионов евро.

Павлович выступает за “Зальцбург” с лета 2022 года. В минувшем сезоне на его счету 37 матчей во всех турнирах. Также он провел три полных поединка за сборную Сербии на Евро-2024.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 25 миллионов евро.