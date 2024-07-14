Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милан договорился о переходе с сербским защитником. Сумма трансфера – до 30 млн евро
Клуб обронца хочет получить немало
Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский “Милан” достиг принципиального согласия с центральным защитником сборной Сербии и австрийского Зальцбурга Страхиней Павловичем. Об этом сообщает Николо Скира.
Стороны согласовали контракт на пять лет с зарплатой 1,8 млн. евро в сезон.
Теперь в планах “Милана” договориться непосредственно с “Зальцбургом”. Австрийцы хотят выручить за футболиста 25-30 миллионов евро.
Павлович выступает за “Зальцбург” с лета 2022 года. В минувшем сезоне на его счету 37 матчей во всех турнирах. Также он провел три полных поединка за сборную Сербии на Евро-2024.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 25 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Испания – Англия. Анонс и прогноз финала чемпионата Европы на 14.07.24
- Силы обороны за минувшие сутки ликвидировали 1320 россиян – Генштаб
- Лионель Месси высказался на тему завершения карьеры
- Второй трансфер Конте за сутки. Наполи объявил о подписании защитника из Реала
- На кандидата в президенты США Дональда Трампа совершено покушение
- Динамо разошлось миром с Шальке, Кривбасс подписал бразильца и разгромное поражение Руха. Главные новости за 13 июля
Комментарии 1