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Милан договорился о переходе с сербским защитником. Сумма трансфера – до 30 млн евро

Италия

Клуб обронца хочет получить немало

Милан договорился о переходе с сербским защитником. Сумма трансфера – до 30 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянский “Милан” достиг принципиального согласия с центральным защитником сборной Сербии и австрийского Зальцбурга Страхиней Павловичем. Об этом сообщает Николо Скира.

Стороны согласовали контракт на пять лет с зарплатой 1,8 млн. евро в сезон.

Теперь в планах “Милана” договориться непосредственно с “Зальцбургом”. Австрийцы хотят выручить за футболиста 25-30 миллионов евро.

Павлович выступает за “Зальцбург” с лета 2022 года. В минувшем сезоне на его счету 37 матчей во всех турнирах. Также он провел три полных поединка за сборную Сербии на Евро-2024.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

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Зальцбург Милан
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
14.07.2024 в 15:45
Хто це такий? Гроші на вітер. Що за менеджмент?
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Комментарии 1
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
14.07.2024 в 15:45
Хто це такий? Гроші на вітер. Що за менеджмент?
Ответить
0
0

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