Ювентус хочет купить Санчо. Кьеза в рамках этого соглашения может поехать в Манчестер

"Ювентус" хочет оформить переход вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо. Об этом сообщает Daily Mail.

Туринцы уверены, что англичанин хочет присоединиться к ним. Даже несмотря на то, что Санчо нашел общий язык с тен Хагом по возвращении из аренды в "Боруссии" Д. Сейчас Джейдон готовится именно с МЮ к новому сезону.

"Ювентус" готов выложить за игрока 40 миллионов фунтов (ориентировочно 46,5 млн. евро).

Также сообщается, что вингер "бьянконерри" Федерико Кьеза может быть отправлен в аренду в "Манчестер Юнайтед" в рамках этого соглашения.

Вторую половину прошлого сезона Санчо провел в аренде у "Боруссии" Д. Его контракт с МЮ рассчитан до 2026 года.