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Ювентус хочет купить Санчо. Кьеза в рамках этого соглашения может поехать в Манчестер

Италия

Туринцы работают на трансферном рынке

Ювентус хочет купить Санчо. Кьеза в рамках этого соглашения может поехать в Манчестер

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ювентус" хочет оформить переход вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо. Об этом сообщает Daily Mail.

Туринцы уверены, что англичанин хочет присоединиться к ним. Даже несмотря на то, что Санчо нашел общий язык с тен Хагом по возвращении из аренды в "Боруссии" Д. Сейчас Джейдон готовится именно с МЮ к новому сезону.

"Ювентус" готов выложить за игрока 40 миллионов фунтов (ориентировочно 46,5 млн. евро).

Также сообщается, что вингер "бьянконерри" Федерико Кьеза может быть отправлен в аренду в "Манчестер Юнайтед" в рамках этого соглашения.

Вторую половину прошлого сезона Санчо провел в аренде у "Боруссии" Д. Его контракт с МЮ рассчитан до 2026 года.

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Ювентус (Турин) Манчестер Юнайтед Федерико Кьеза Джейдон Санчо
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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Zidane5 (Одесса)
14.07.2024 в 16:18
Хороший вариант для двоих
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Комментарии 1
avatar
Zidane5 (Одесса)
14.07.2024 в 16:18
Хороший вариант для двоих
Ответить
0
0

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