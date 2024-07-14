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Ювентус хочет купить Санчо. Кьеза в рамках этого соглашения может поехать в Манчестер
Туринцы работают на трансферном рынке
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" хочет оформить переход вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо. Об этом сообщает Daily Mail.
Туринцы уверены, что англичанин хочет присоединиться к ним. Даже несмотря на то, что Санчо нашел общий язык с тен Хагом по возвращении из аренды в "Боруссии" Д. Сейчас Джейдон готовится именно с МЮ к новому сезону.
"Ювентус" готов выложить за игрока 40 миллионов фунтов (ориентировочно 46,5 млн. евро).
Также сообщается, что вингер "бьянконерри" Федерико Кьеза может быть отправлен в аренду в "Манчестер Юнайтед" в рамках этого соглашения.
Вторую половину прошлого сезона Санчо провел в аренде у "Боруссии" Д. Его контракт с МЮ рассчитан до 2026 года.
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