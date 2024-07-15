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Мората вскоре станет игроком Милана - Романо
Альваро покинет Атлетико Мадрид
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" уже сообщил "Атлетико Мадрид" о своем намерении выкупить Альваро Морату, за 13 миллионов евро. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Испанский нападающий уже согласился на четырехлетний контракт с "росонери" и вскоре покинет "Атлетико".
Ожидается, что официальное оформление трансфера и медицинское обследование Мораты состоятся на этой неделе.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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