Мората вскоре станет игроком Милана - Романо

"Милан" уже сообщил "Атлетико Мадрид" о своем намерении выкупить Альваро Морату, за 13 миллионов евро. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Испанский нападающий уже согласился на четырехлетний контракт с "росонери" и вскоре покинет "Атлетико".

Ожидается, что официальное оформление трансфера и медицинское обследование Мораты состоятся на этой неделе.