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Наполи все еще ожидает ответа Кварацхелии, которому предложили продлить контракт
Будущее вингера пока неизвестно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Наполи" все еще ожидает ответа от грузинского вингера Хвичи Кварацхелии, которому предложили новый контракт.
"ПСЖ", которые ищут замену Килиану Мбаппе, готов заплатить 200 миллионов евро за Кварацхелию и его партнера по команде Виктора Осимхена.
В ответ на это "Наполи" предложил грузину новый пятилетний контракт с зарплатой 3,5 миллиона евро за сезон плюс бонусы.
Напомним, в прошлом сезоне Хвича принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и девятью результативными передачами.
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