Наполи все еще ожидает ответа Кварацхелии, которому предложили продлить контракт

"Наполи" все еще ожидает ответа от грузинского вингера Хвичи Кварацхелии, которому предложили новый контракт.

"ПСЖ", которые ищут замену Килиану Мбаппе, готов заплатить 200 миллионов евро за Кварацхелию и его партнера по команде Виктора Осимхена.

В ответ на это "Наполи" предложил грузину новый пятилетний контракт с зарплатой 3,5 миллиона евро за сезон плюс бонусы.

Напомним, в прошлом сезоне Хвича принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и девятью результативными передачами.