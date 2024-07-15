  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Наполи все еще ожидает ответа Кварацхелии, которому предложили продлить контракт
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наполи все еще ожидает ответа Кварацхелии, которому предложили продлить контракт

Италия

Будущее вингера пока неизвестно

Наполи все еще ожидает ответа Кварацхелии, которому предложили продлить контракт

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Наполи" все еще ожидает ответа от грузинского вингера Хвичи Кварацхелии, которому предложили новый контракт.

"ПСЖ", которые ищут замену Килиану Мбаппе, готов заплатить 200 миллионов евро за Кварацхелию и его партнера по команде Виктора Осимхена.

В ответ на это "Наполи" предложил грузину новый пятилетний контракт с зарплатой 3,5 миллиона евро за сезон плюс бонусы.

Напомним, в прошлом сезоне Хвича принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и девятью результативными передачами.

Читайте такжеПСЖ хочет возобновить переговоры по трансферу Осимхена
По теме
yellow-arrow
Мората вскоре станет игроком Милана - Романо
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед подписал нидерландского нападающего за более чем 40 миллионов евро
yellow-arrow
Ювентус хочет купить Санчо. Кьеза в рамках этого соглашения может поехать в Манчестер
Наполи Пари Сен-Жермен Хвича Кварацхелия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости