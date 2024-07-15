Италия
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Интер планирует продолжить переговоры со своим полузащитником
У Дюмфриса контракт с клубом рассчитан до 2025 года
Фото: eurosport.com / Автор: неизвестен
"Интер" планирует в ближайшее время продолжить переговоры со своим полузащитником Дензелом Дюмфрисом по поводу нового договора.
У футболиста остался лишь год контракта с "Интером". Поэтому итальянцы планируют предложить Дюмфрису новое четырехлетнее соглашение и планируют встретиться с его представителями в ближайшее время.
Дензел присоединился к "Интеру" из "ПСВ" в 2021 году за 14 миллионов евро.
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