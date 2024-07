Ювентус больше не рассчитывает на Филипа Костича и готов продать игрока

"Старая синьора" уволила Массимилиано Аллегри в конце предыдущей кампании. На его место был нанят Тьяго Мотта, который с "Болоньей" вышел в Лигу чемпионов.

Новый тренер начал делать свое дело. Несколько ненужных игроков могут покинуть "Ювентус" летом, в том числе Филип Костич. Сербский полузащитник знает о решении клуба и готов перейти в другую команду. Интерес к нему проявляют три команды: "Кристал Пэлас", "Атлетико Мадрид" и "Фенербахче". Все эти команды интересовались ситуацией вокруг вингера в последнее время.

