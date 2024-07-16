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Ювентус больше не рассчитывает на Филипа Костича и готов продать игрока

Италия

Об этом сообщает Николо Скира

Ювентус больше не рассчитывает на Филипа Костича и готов продать игрока

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Старая синьора" уволила Массимилиано Аллегри в конце предыдущей кампании. На его место был нанят Тьяго Мотта, который с "Болоньей" вышел в Лигу чемпионов.

Новый тренер начал делать свое дело. Несколько ненужных игроков могут покинуть "Ювентус" летом, в том числе Филип Костич. Сербский полузащитник знает о решении клуба и готов перейти в другую команду. Интерес к нему проявляют три команды: "Кристал Пэлас", "Атлетико Мадрид" и "Фенербахче". Все эти команды интересовались ситуацией вокруг вингера в последнее время.

Добавим, что в прошлом сезоне Филип Костич провел 33 матча и отметился 4 ассистами. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 6,5 млн евро.

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Ювентус (Турин) Фенербахче (Стамбул) Атлетико (Мадрид) Кристал Пэлас (Лондон) Филип Костич
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Источник:
Ніколо Скіра
Опубликовал: Александр Гресь
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