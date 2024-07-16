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Ювентус представил новую домашнюю форму на сезон 2024/25

Италия

Дизайн, подчеркивающий постоянное стремление клуба к прогрессу (с)

Ювентус представил новую домашнюю форму на сезон 2024/25

Ювентус

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

16 июля "Ювентус" представил новую домашнюю форму на сезон 2024/25 от Adidas.

В форме традиционные цвета "бьянконери" - вертикальные полосы белого и черного, но не все так просто. На футболке есть узор в виде кратера, отражающий лунную поверхность.

"Дизайн, подчеркивающий постоянное стремление клуба к прогрессу, вдохновляет игроков и болельщиков на новые подвиги", - говорится в заявлении клуба.

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