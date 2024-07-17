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Наполи уверен, что сможет подписать Лукаку за 25 млн евро

Италия

Бельгийский форвард снова будет играть под руководством Антонио Конте

Наполи уверен, что сможет подписать Лукаку за 25 млн евро

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Наполи" ведет переговоры с "Челси" по трансферу нападающего сборной Бельгии Ромелу Лукаку.

В соглашении 31-летнего Лукаку с "Челси" заложены отступные в 44 млн евро, однако по информации Corriere dello Sport и Gazzetta dello Sport "Наполи" уверен, что Лукаку в третий раз присоединится к Антонио Конте за 25 млн евро.

Лукаку, который в прошлом сезоне играл в аренде в "Роме", должен заменить в "Наполи" Виктора Осимхена, который близок к переходу в "Пари Сен-Жермен".

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Источник:
Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Александр Сапожников
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