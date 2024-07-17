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Наполи уверен, что сможет подписать Лукаку за 25 млн евро
Бельгийский форвард снова будет играть под руководством Антонио Конте
Getty Images / Global Images Ukraine
"Наполи" ведет переговоры с "Челси" по трансферу нападающего сборной Бельгии Ромелу Лукаку.
В соглашении 31-летнего Лукаку с "Челси" заложены отступные в 44 млн евро, однако по информации Corriere dello Sport и Gazzetta dello Sport "Наполи" уверен, что Лукаку в третий раз присоединится к Антонио Конте за 25 млн евро.
Лукаку, который в прошлом сезоне играл в аренде в "Роме", должен заменить в "Наполи" Виктора Осимхена, который близок к переходу в "Пари Сен-Жермен".
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