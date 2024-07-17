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Дженоа представила новую домашнюю форму на предстоящий сезон
Классический дизайн
Getty Images / Global Images Ukraine
"Дженоа", где играет наш соотечественник Руслан Малиновский, представила новую домашнюю форму на сезон 2024-25.
Новая футболка, выполненная в классических красно-синих цветах клуба, имеет элегантный и современный дизайн.
???? Beauty of Genoa ????????????— Genoa CFC (@GenoaCFC) July 17, 2024
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Также "Дженоа" предлагает специальную скидку 50% на новую домашнюю форму для владельцев сезонных абонементов.
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Источник:genoa
Опубликовал: Екатерина Власова
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