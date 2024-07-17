Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Болонья стремится подписать опытного защитника Ювентуса
Итальянцы уже связались с агентом игрока
"Болонья", готовясь к новому сезону под руководством Винченцо Итальяно, активно ищет нового центрального защитника.
Как сообщает издание Football-Italia, итальянцы уже связались с агентом Даниэле Ругани из "Ювентуса". Ожидается, что вскоре "Болонья" наладит контакт с руководством туринского клуба.
Отметим, что 29-летний футболист недавно подписал новый двухлетний контракт с "бьянконери" (до июня 2026 года).
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
Оцените этот материал:
Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Источник: Мирон Маркевич покинул Карпаты
- Украина U-23 - Парагвай U-23. Анонс и прогноз контрольного матча на 18.07.2024
- Первый квалификационный раунд ЛК. Потенциальные соперники для наших конкурентов, очередь посева для Днепра-1
- Милан договорился о переходе с сербским защитником. Сумма трансфера – до 30 млн евро
- Отбирают последнее. Днепр-1 остался без клубной базы
- В Федерации биатлона Украины прокомментировали отстранение Семеренко
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн