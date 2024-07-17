Болонья стремится подписать опытного защитника Ювентуса

"Болонья", готовясь к новому сезону под руководством Винченцо Итальяно, активно ищет нового центрального защитника.

Как сообщает издание Football-Italia, итальянцы уже связались с агентом Даниэле Ругани из "Ювентуса". Ожидается, что вскоре "Болонья" наладит контакт с руководством туринского клуба.

Отметим, что 29-летний футболист недавно подписал новый двухлетний контракт с "бьянконери" (до июня 2026 года).

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