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Ювентус продлил контракт со своим хавбеком
Новое соглашение действует до лета 2028 года
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" продлил сотрудничество со своим полузащитником Фабио Миретти.
Новое соглашение с итальянским хавбеком рассчитано на четыре сезона - до лета 2028 года.
✍️ ???????????????????????????? 2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣— JuventusFC ???????????????? (@juventusfcen) July 17, 2024
Fabio extends his ⚪⚫ contract!
Миретти является воспитанником "бьянконери", футболист выступает за основной состав "Юве" с 2022 года. Transfermarkt оценивает стоимость трансфера полузащитника в 15 миллионов евро.
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Источник:juventus
Опубликовал: Екатерина Власова
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