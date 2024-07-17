Ювентус продлил контракт со своим хавбеком

"Ювентус" продлил сотрудничество со своим полузащитником Фабио Миретти.

Новое соглашение с итальянским хавбеком рассчитано на четыре сезона - до лета 2028 года.

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Fabio extends his ⚪⚫ contract! — JuventusFC ???????????????? (@juventusfcen) July 17, 2024

Миретти является воспитанником "бьянконери", футболист выступает за основной состав "Юве" с 2022 года. Transfermarkt оценивает стоимость трансфера полузащитника в 15 миллионов евро.