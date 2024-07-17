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Ювентус продлил контракт со своим хавбеком

Италия
Обновлено

Новое соглашение действует до лета 2028 года

Ювентус продлил контракт со своим хавбеком

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ювентус" продлил сотрудничество со своим полузащитником Фабио Миретти.

Новое соглашение с итальянским хавбеком рассчитано на четыре сезона - до лета 2028 года.

Миретти является воспитанником "бьянконери", футболист выступает за основной состав "Юве" с 2022 года. Transfermarkt оценивает стоимость трансфера полузащитника в 15 миллионов евро.

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Источник:
juventus
Опубликовал: Екатерина Власова
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