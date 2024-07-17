Рома подписала голкипера сборной Австралии

"Рома" подписала контракт с голкипером сборной Австралии Мэттью Райаном на правах свободного агента.

Футболист будет дублером Миле Свилара, который стал основным вратарем после назначения главным тренером Даниэле Де Росси в январе (после ухода Жозе Моуринью).

Вратарь сборной Австралии будет играть под 98 номером.

Напомним, Райан выступал за такие команды как: "Копенгаген", "Арсенал", "Брайтон", "Валенсия", "Брюгге".