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Рома подписала голкипера сборной Австралии
Итальянский клуб пока не сообщает деталей сделки
Getty Images/Global Images Ukraine
"Рома" подписала контракт с голкипером сборной Австралии Мэттью Райаном на правах свободного агента.
Футболист будет дублером Миле Свилара, который стал основным вратарем после назначения главным тренером Даниэле Де Росси в январе (после ухода Жозе Моуринью).
Вратарь сборной Австралии будет играть под 98 номером.
???? Mathew ha un messaggio per voi!#ASRoma pic.twitter.com/hSs4y2FZZl— AS Roma (@OfficialASRoma) July 17, 2024
Напомним, Райан выступал за такие команды как: "Копенгаген", "Арсенал", "Брайтон", "Валенсия", "Брюгге".
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