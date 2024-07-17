  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Рома подписала голкипера сборной Австралии
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рома подписала голкипера сборной Австралии

Италия

Итальянский клуб пока не сообщает деталей сделки

Рома подписала голкипера сборной Австралии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Рома" подписала контракт с голкипером сборной Австралии Мэттью Райаном на правах свободного агента.

Футболист будет дублером Миле Свилара, который стал основным вратарем после назначения главным тренером Даниэле Де Росси в январе (после ухода Жозе Моуринью).

Вратарь сборной Австралии будет играть под 98 номером.

Напомним, Райан выступал за такие команды как: "Копенгаген", "Арсенал", "Брайтон", "Валенсия", "Брюгге".

По теме
yellow-arrow
Болонья стремится подписать опытного защитника Ювентуса
yellow-arrow
Ювентус продлил контракт со своим хавбеком
yellow-arrow
Дженоа представила новую домашнюю форму на предстоящий сезон
Австралия Рома
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Roma
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости