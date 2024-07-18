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Центральный защитник Сауль Коко - игрок Торино

Италия

Об этом говорится на официальном сайте клуба

Центральный защитник Сауль Коко - игрок Торино

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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25-летний Сауль Коко отныне будет играть в "Торино". Итальянский клуб подписал контракт с игроком до конца июня 2028 года с опцией продления на один сезон.

Сообщается, что "Торино" заплатило за трансфер центрального защитника 7,5 млн евро, где также предусмотрены дополнительные 2,5 млн евро в виде бонусов. Кроме того, испанский клуб оставит себе процент от следующей продажи представителя сборной Экваториальной Гвинеи.

Добавим, что в прошлом сезоне Сауль Коко провел 31 матч и отметился одним забитым мячом.

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Источник:
Торіно
Опубликовал: Александр Гресь
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