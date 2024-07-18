  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. "Это новый сезон для всех". Мотта выступил на пресс-конференции
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Это новый сезон для всех". Мотта выступил на пресс-конференции

Италия

Специалист ответил на вопросы журналистов

"Это новый сезон для всех". Мотта выступил на пресс-конференции

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

18 июля Тьяго Мотта выступил на своей первой пресс-конференции в качестве нового главного тренера "Ювентуса".

"Игра за игрой. Самое главное - это мотивация, с которой мы будем выходить на поле, независимо от соперника и конкуренции. Поэтому мы должны сосредоточиться только на хорошей подготовке.

Это новый сезон для всех, но на сегодня ничего не изменилось. Подготовка всегда одинакова. Мы хотим быть готовыми к первому матчу".

Читайте такжеЮвентус больше не рассчитывает на Филипа Костича и готов продать игрока
По теме
yellow-arrow
Ювентус не продлит сотрудничество с Рабьо
yellow-arrow
Никола Миленкович - игрок Ноттингем Форест
yellow-arrow
Амбициозный новичок Серии А подписал 41-летнего чемпиона мира
Ювентус (Турин) Тьяго Мотта
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости