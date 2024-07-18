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"Это новый сезон для всех". Мотта выступил на пресс-конференции
Специалист ответил на вопросы журналистов
Getty Images/Global Images Ukraine
18 июля Тьяго Мотта выступил на своей первой пресс-конференции в качестве нового главного тренера "Ювентуса".
"Игра за игрой. Самое главное - это мотивация, с которой мы будем выходить на поле, независимо от соперника и конкуренции. Поэтому мы должны сосредоточиться только на хорошей подготовке.
Это новый сезон для всех, но на сегодня ничего не изменилось. Подготовка всегда одинакова. Мы хотим быть готовыми к первому матчу".
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Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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