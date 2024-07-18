"Это новый сезон для всех". Мотта выступил на пресс-конференции

18 июля Тьяго Мотта выступил на своей первой пресс-конференции в качестве нового главного тренера "Ювентуса".

"Игра за игрой. Самое главное - это мотивация, с которой мы будем выходить на поле, независимо от соперника и конкуренции. Поэтому мы должны сосредоточиться только на хорошей подготовке.

Это новый сезон для всех, но на сегодня ничего не изменилось. Подготовка всегда одинакова. Мы хотим быть готовыми к первому матчу".