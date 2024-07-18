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Ювентус не продлит сотрудничество с Рабьо

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Ювентус не продлит сотрудничество с Рабьо

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ювентус" сообщил, что не будет подписывать новый контракт с полузащитником Адрианом Рабьо.

"Наши пути разошлись", - говорится в заявлении туринского клуба.

Футболист выступал за "Ювентус" с 2019 года. За это время Рабьо сыграл 212 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 14 ассистов.

Адриан в составе "бьянконери" завоевал такие трофеи:

  • Чемпион Италии 2019/20;
  • Обладатель Кубка Италии: 2020/21, 2023/24.
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Источник:
juventus
Опубликовал: Екатерина Власова
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