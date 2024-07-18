Ювентус не продлит сотрудничество с Рабьо

"Ювентус" сообщил, что не будет подписывать новый контракт с полузащитником Адрианом Рабьо.

"Наши пути разошлись", - говорится в заявлении туринского клуба.

Футболист выступал за "Ювентус" с 2019 года. За это время Рабьо сыграл 212 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 14 ассистов.

Адриан в составе "бьянконери" завоевал такие трофеи: