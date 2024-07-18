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Сын Ибрагимовича подписал свой первый профессиональный контракт
Максимилиан продолжает выступать за Милан
AC Milan
Максимилиан Ибрагимович, сын легендарного Златана Ибрагимовича, подписал свой первый профессиональный контракт с "Миланом U-23".
Договор игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.
AC Milan have signed Maximilian Ibrahimovic, Zlatan’s 17 year old son ????⚫️????— Italian Football TV (@IFTVofficial) July 18, 2024
This is his first professional contract with the club - he will play for their Serie C side, Milan Futuro. pic.twitter.com/O7pGQeWT7W
В 29 матчах прошлого сезона за "Милан U-18" Максимилиан Ибрагимович забил 3 гола.
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