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Сын Ибрагимовича подписал свой первый профессиональный контракт

Италия
Обновлено

Максимилиан продолжает выступать за Милан

Сын Ибрагимовича подписал свой первый профессиональный контракт

AC Milan

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Максимилиан Ибрагимович, сын легендарного Златана Ибрагимовича, подписал свой первый профессиональный контракт с "Миланом U-23".

Договор игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.

В 29 матчах прошлого сезона за "Милан U-18" Максимилиан Ибрагимович забил 3 гола.

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