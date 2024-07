Сын Ибрагимовича подписал свой первый профессиональный контракт

Максимилиан Ибрагимович, сын легендарного Златана Ибрагимовича, подписал свой первый профессиональный контракт с "Миланом U-23".

Договор игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.

AC Milan have signed Maximilian Ibrahimovic, Zlatan’s 17 year old son ????⚫️????



This is his first professional contract with the club - he will play for their Serie C side, Milan Futuro. pic.twitter.com/O7pGQeWT7W