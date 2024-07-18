Бывший тренер Ювентуса хотел бы возглавить сборную Италии

Джованни Галеоне, близкий друг Массимилиано Аллегри, рассказал, где бывший наставник "Ювентуса" хочет возобновить свою тренерскую деятельность.

"Аллегри много заработал на протяжении своей карьеры, поэтому его следующий выбор, несомненно, не будет зависеть от денег, которые он заработает. Массимилиано мечтает о сборной Италии, и, возможно, однажды он ее возглавит".

Напомним, что Аллегри был уволен из "Ювентуса" в конце прошлого сезона, а затем расторг свой контракт с "бьянконери" по обоюдному согласию.