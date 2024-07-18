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Милан отдал своего вратаря в аренду клубу Серии А
Васкес временно сменил клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" отдал своего голкипера Дэвиса Васкеса в аренду "Эмполи“.
Игрок подписал контракт с итальянским клубом на один сезон - до лета 2025 года. "Эмполи" имеет право выкупить футболиста за 1 миллион евро.
???? ???????????????????????????? ???????????????????? ????????́???????????????????? ✍️✅????— Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) July 18, 2024
Devis Vásquez è un nuovo calciatore azzurro: portiere colombiano classe 1998 arriva a titolo temporaneo con diritto di riscatto dal Milan pic.twitter.com/HEez4j1rtv
26-летний колумбийский голкипер присоединился к "Милану" в 2023 году, но он не сыграл ни одного матча за первую команду "россонери".
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