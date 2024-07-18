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Милан отдал своего вратаря в аренду клубу Серии А

Италия
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Васкес временно сменил клуб

Милан отдал своего вратаря в аренду клубу Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Милан" отдал своего голкипера Дэвиса Васкеса в аренду "Эмполи“.

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Игрок подписал контракт с итальянским клубом на один сезон - до лета 2025 года. "Эмполи" имеет право выкупить футболиста за 1 миллион евро.

26-летний колумбийский голкипер присоединился к "Милану" в 2023 году, но он не сыграл ни одного матча за первую команду "россонери".

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Источник:
Empoli
Опубликовал: Екатерина Власова
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