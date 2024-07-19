Аналогия с УПЛ? В сезоне 2005/06 из Серии А исключили Ювентус. Кто заменил туринцев в элите?

В пятницу, девятнадцатого июля, состоится внеочередное собрание клубов-участников УПЛ, на котором будет исключен из соревнований "Днепр-1" из-за его снятия с турнира. Организаторы будут предлагать Исполкому различные варианты по замене "Днепра-1".

Обсуждаются три: выход в УПЛ 15-й команды прошлого чемпионата ("Минай"), стыковой матч между 15-й и 16-й командами прошлого чемпионата ("Минай" и "Металлист 1925"), а также "финал четырех" между 15-й и 16-й командами УПЛ прошлого сезона и 3-й и 4-й командами Первой лиги прошлого сезона ("Левый берег" и "Эпицентр").

В известных европейских чемпионатах похожий случай форс-мажора произошел в сезоне 2005/06, когда из Серии А исключили "Ювентус", переведя его в Серию Б. На сезон 2006/07 место "Ювентуса" в элите заняла "Мессина", которая предыдущий чемпионат закончила на 18-м месте и должна была бы вылететь в Серию Б. "Мессина" в Таблице была наилучшей среди четырех команд, понизившихся в классе.

что тогда в Италии также был плей-офф за места в элите, в котором играли третья, четвертая, пятая и шестая команды Серии Б 2005/06. Тот плей-офф в итоге выиграл "Торино", а проигравшая ему в финале "Мантова" на место в Серии А после отстранения "Ювентуса" не претендовала.