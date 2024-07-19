Защитник Хуан Кабаль - игрок Ювентуса

Нынешнее лето в "Ювентусе" ознаменовалось большими изменениями. Кроме появления Тьяго Мотты на посту главного тренера, также произошли изменения в составе туринцев, где Адриен Рабьо, Алекс Сандро и Мойзе Кин покинули клуб. Кроме того, на их место уже пришли четыре игрока: Дуглас Луис, Кефрен Тюрам, Микеле Ди Грегорио и, собственно, Хуан Кабаль.

Колумбийский левый защитник был приобретен у "Вероны" за 11 млн евро. Сумма трансфера может быть увеличена за счет бонусов, которые были установлены на уровне 2 млн евро. Контракт Хуана Кабаля с "Ювентусом" рассчитан до середины 2029 года.

Добавим, что в прошлом сезоне колумбиец в общей сложности провел 22 поединка.