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Защитник Хуан Кабаль - игрок Ювентуса

Италия

Об этом говорится на официальном сайте клуба

Защитник Хуан Кабаль - игрок Ювентуса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нынешнее лето в "Ювентусе" ознаменовалось большими изменениями. Кроме появления Тьяго Мотты на посту главного тренера, также произошли изменения в составе туринцев, где Адриен Рабьо, Алекс Сандро и Мойзе Кин покинули клуб. Кроме того, на их место уже пришли четыре игрока: Дуглас Луис, Кефрен Тюрам, Микеле Ди Грегорио и, собственно, Хуан Кабаль.

Колумбийский левый защитник был приобретен у "Вероны" за 11 млн евро. Сумма трансфера может быть увеличена за счет бонусов, которые были установлены на уровне 2 млн евро. Контракт Хуана Кабаля с "Ювентусом" рассчитан до середины 2029 года.

Добавим, что в прошлом сезоне колумбиец в общей сложности провел 22 поединка.

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Ювентус (Турин) Эллас Верона Хуан Кабаль
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Источник:
Ювентус
Опубликовал: Александр Гресь
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