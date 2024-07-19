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Официально: Альваро Мората - игрок Милана
Об этом говорится на официальном сайте клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Альваро Мората снова возвращается в Италию. Действующий чемпион Европы подписал контракт с "Миланом". Соглашение испанского форварда с "россонери" рассчитан до 30 июня 2028 года с возможностью продления еще на один год.
"Милан" должен заплатить за трансфер игрока мадридскому "Атлетико" 13 млн евро. Испанский форвард будет играть в новом клубе под седьмым номером.
✍ @AlvaroMorata is Rossonero ????⚫— AC Milan (@acmilan) July 19, 2024
Adding a touch of ???????????????? to our #DNACMilan ????#SempreMilan
Добавим, что в прошлом клубном сезоне Альваро Мората провел 48 матчей, где отметился 21 голом и 5 передачами.
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