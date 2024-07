Официально: Альваро Мората - игрок Милана

Альваро Мората снова возвращается в Италию. Действующий чемпион Европы подписал контракт с "Миланом". Соглашение испанского форварда с "россонери" рассчитан до 30 июня 2028 года с возможностью продления еще на один год.

"Милан" должен заплатить за трансфер игрока мадридскому "Атлетико" 13 млн евро. Испанский форвард будет играть в новом клубе под седьмым номером.

✍ @AlvaroMorata is Rossonero ????⚫



Adding a touch of ???????????????? to our #DNACMilan ????#SempreMilan