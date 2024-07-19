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Фабрегас стал главным тренером новичка Серии А
Официально
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Комо" 19 июля назначил Сеска Фабрегаса новым главным тренером команды.
Специалист подписал контракт, который рассчитан на четыре года - до июня 2028 года.
Como 1907 is delighted to confirm that @cesc4official will become head coach of the men’s team on a four-year contract.— Como1907 (@Como_1907) July 19, 2024
As planned @Osian_Roberts will now be fully focused on his role as Head of Development for Como 1907, tasked with creating a Como Culture within the… pic.twitter.com/4bs11jPIVu
Фабрегас до этого был ассистентом тренера "Комо", а также тренером "Como U-19".
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