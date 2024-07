Фабрегас стал главным тренером новичка Серии А

"Комо" 19 июля назначил Сеска Фабрегаса новым главным тренером команды.

Специалист подписал контракт, который рассчитан на четыре года - до июня 2028 года.

Como 1907 is delighted to confirm that @cesc4official will become head coach of the men’s team on a four-year contract.



As planned @Osian_Roberts will now be fully focused on his role as Head of Development for Como 1907, tasked with creating a Como Culture within the… pic.twitter.com/4bs11jPIVu