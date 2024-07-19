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Фабрегас стал главным тренером новичка Серии А

Италия

Официально

Фабрегас стал главным тренером новичка Серии А

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Комо" 19 июля назначил Сеска Фабрегаса новым главным тренером команды.

Специалист подписал контракт, который рассчитан на четыре года - до июня 2028 года.

Фабрегас до этого был ассистентом тренера "Комо", а также тренером "Como U-19".

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Сеск Фабрегас Комо (Италия)
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Источник:
Como
Опубликовал: Екатерина Власова
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