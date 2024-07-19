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Фиорентина подписала хорватского защитника

Италия
Обновлено

Клуб пока не сообщает деталей сделки

Фиорентина подписала хорватского защитника

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Фиорентина" подписала контракт с хорватским защитником Марином Понграчичем из "Лечче".

26-летний футболист перешел в итальянский клуб за 15 миллионов евро, плюс 1 млн в виде бонусов.

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"Фиорентина" пока не раскрывает деталей сделки, но Тransfermarkt пишет, что Марин подписал договор до июня 2029 года.

Понграчич за всю свою карьеру сыграл 211 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.

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Фиорентина (Флоренция) Лечче Марин Понграчич
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Источник:
fiorentina
Опубликовал: Екатерина Власова
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