  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Новичок Серии А подписал бывшего защитника Вильярреала
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новичок Серии А подписал бывшего защитника Вильярреала

Италия

Комо подписал 32-летнего футболиста

Новичок Серии А подписал бывшего защитника Вильярреала

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Комо" подписал защитника Альберто Морено в качестве свободного агента.

Игрок заключил соглашение с клубом до июня 2025 года. Договор также имеет опцию продления сотрудничества еще на один сезон, если будут выполнены определенные условия.

Морено выступал за такие клубы как: "Вильярреал", "Ливерпуль“ и "Севилья“. Футболист за всю свою карьеру сыграл 377 матчей, забил 21 гол и отдал 26 ассистов.

По теме
yellow-arrow
Фабрегас стал главным тренером новичка Серии А
yellow-arrow
Официально: Альваро Мората - игрок Милана
yellow-arrow
Защитник Хуан Кабаль - игрок Ювентуса
Альберто Морено Комо (Италия) Вильярреал
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Сomo
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости