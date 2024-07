Новичок Серии А подписал бывшего защитника Вильярреала

"Комо" подписал защитника Альберто Морено в качестве свободного агента.

Игрок заключил соглашение с клубом до июня 2025 года. Договор также имеет опцию продления сотрудничества еще на один сезон, если будут выполнены определенные условия.

