Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новичок Серии А подписал бывшего защитника Вильярреала
Комо подписал 32-летнего футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine
"Комо" подписал защитника Альберто Морено в качестве свободного агента.
Игрок заключил соглашение с клубом до июня 2025 года. Договор также имеет опцию продления сотрудничества еще на один сезон, если будут выполнены определенные условия.
Como 1907 is pleased to announce the signing of Alberto Moreno until June 2025 with automatic renewal for another season if certain conditions are met.— Como1907 (@Como_1907) July 19, 2024
Read the official statement ➡️ https://t.co/uXDT3WYtqp pic.twitter.com/xck9kTqUqL
Морено выступал за такие клубы как: "Вильярреал", "Ливерпуль“ и "Севилья“. Футболист за всю свою карьеру сыграл 377 матчей, забил 21 гол и отдал 26 ассистов.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
- Клубы УПЛ проголосовали за вариант замены для Днепра-1. Большинство - за Минай
- Президент-бомбардир Нивы проходит просмотр в клубе УПЛ
- Рома подписала голкипера сборной Австралии
- Карпаты представили преемника Маркевича
- Сербское СМИ требует отстранить Вацко от спорта за его высказывание о Партизане