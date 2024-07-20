Экс-хавбек Шахтера Маркос Антонио вернется в Бразилию

Бывший полузащитник "Шахтера" Маркос Антонио становится ближе к возвращению в бразильский чемпионат. Об этом сообщает Николо Скира.

В услугах хавбека заинтересован "Сан-Паулу", ведущий переговоривший с "Лацио". Сумма трансфера составит ориентировочно пять миллионов евро.

Бразильский клуб уже договорился с футболистом о контракте сроком до 2028 года.

Антонио никогда не выступал на взрослом уровне на родине – играл на нем только в европейских клубах. Он является воспитанником "Атлетико Паранаэнсе".

"Шахтер" приобрел Маркоса у "Эшторила" в 2019 году за 3,5 млн евро. В 2022 году "Лацио" заплатил за футболиста 7,5 миллионов евро, однако за римскую команду Антонио провел с того времени 22 матча. Также выступал в составе ПАОК на правах аренды.