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Экс-хавбек Шахтера Маркос Антонио вернется в Бразилию

Италия

Не заиграл в "Лацио"

Экс-хавбек Шахтера Маркос Антонио вернется в Бразилию

Фото: ФК Шахтер

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Бывший полузащитник "Шахтера" Маркос Антонио становится ближе к возвращению в бразильский чемпионат. Об этом сообщает Николо Скира.

В услугах хавбека заинтересован "Сан-Паулу", ведущий переговоривший с "Лацио". Сумма трансфера составит ориентировочно пять миллионов евро.

Бразильский клуб уже договорился с футболистом о контракте сроком до 2028 года.

Антонио никогда не выступал на взрослом уровне на родине – играл на нем только в европейских клубах. Он является воспитанником "Атлетико Паранаэнсе".

"Шахтер" приобрел Маркоса у "Эшторила" в 2019 году за 3,5 млн евро. В 2022 году "Лацио" заплатил за футболиста 7,5 миллионов евро, однако за римскую команду Антонио провел с того времени 22 матча. Также выступал в составе ПАОК на правах аренды.

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Шахтер (Донецк) Лацио (Рим) Сан-Паулу Маркос Антонио
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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