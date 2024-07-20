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16-летний многомиллионный талант подписал с Миланом первый профессиональный контракт
На три года
Getty Images/Global Images Ukraine
16-летний нападающий "Милана" Франческо Камарда подписал свой первый профессиональный контракт. Об этом сообщает официальный сайт "россонери".
Срок сделки рассчитан на следующие три сезона.
Pictures that go hard ????— AC Milan (@acmilan) July 20, 2024
???????????????????????????????????? ???????????????????????????? signs his first professional contract ✍️❤️????
#MilanFuturo #SempreMilan
Камарда родился в Милане в марте 2008 года. Он присоединился к академии "россонери" в возрасте семи лет.
Прошлый сезон он провел в команде “Милана” U19, отличившись 14 голами в 41 матче во всех турнирах.
Также форвард дебютировал за первую команду "россонери", выйдя на поле в матче чемпионата против "Фиорентины". 25 ноября 2023 года в возрасте 15 лет, 8 месяцев и 16 дней он стал самым молодым игроком, когда-либо дебютировавшим в Серии А. В общей сложности на его счету два матча в Серии А.
В июне Камарда выиграл Чемпионат Европы U17 с Италией, а в данный момент участвует в континентальном первенстве U19. Завтра он может сыграть и против Украины.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро. Он является самым дорогим игроком в мире до 16 лет.
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