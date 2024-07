16-летний многомиллионный талант подписал с Миланом первый профессиональный контракт

16-летний нападающий "Милана" Франческо Камарда подписал свой первый профессиональный контракт. Об этом сообщает официальный сайт "россонери".

Срок сделки рассчитан на следующие три сезона.

