Нападающий сборной Шотландии близок к переходу в Торино

Че Адамс помог "Саутгемптону" вернуться в Премьер-лигу в прошлом сезоне. Несмотря на такой результат, шотландец отказался продолжать сотрудничество со "святыми", после чего с июля он находится в статусе свободного агента.

Сообщается, что нападающий в принципе согласовал многолетний контракт с "Торино" и в понедельник пройдет медосмотр. Считается, что клуб Серии А опередил "Вулверхэмптон" в борьбе за подписание игрока сборной Шотландии.

Добавим, что в прошлом сезоне Че Адамс провел 46 матчей, где отметился 17 голами и 6 результативными передачами.