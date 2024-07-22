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Нападающий сборной Шотландии близок к переходу в Торино

Италия

Об этом сообщает BBC

Нападающий сборной Шотландии близок к переходу в Торино

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Че Адамс помог "Саутгемптону" вернуться в Премьер-лигу в прошлом сезоне. Несмотря на такой результат, шотландец отказался продолжать сотрудничество со "святыми", после чего с июля он находится в статусе свободного агента.

Сообщается, что нападающий в принципе согласовал многолетний контракт с "Торино" и в понедельник пройдет медосмотр. Считается, что клуб Серии А опередил "Вулверхэмптон" в борьбе за подписание игрока сборной Шотландии.

Добавим, что в прошлом сезоне Че Адамс провел 46 матчей, где отметился 17 голами и 6 результативными передачами.

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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Гресь
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