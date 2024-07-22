Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нападающий сборной Шотландии близок к переходу в Торино
Об этом сообщает BBC
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Че Адамс помог "Саутгемптону" вернуться в Премьер-лигу в прошлом сезоне. Несмотря на такой результат, шотландец отказался продолжать сотрудничество со "святыми", после чего с июля он находится в статусе свободного агента.
Сообщается, что нападающий в принципе согласовал многолетний контракт с "Торино" и в понедельник пройдет медосмотр. Считается, что клуб Серии А опередил "Вулверхэмптон" в борьбе за подписание игрока сборной Шотландии.
Добавим, что в прошлом сезоне Че Адамс провел 46 матчей, где отметился 17 голами и 6 результативными передачами.
Популярное сейчас
- Первый еврокубковый соперник для Кривбасса. Все нюансы жеребьевки третьего квалификационного раунда ЛЕ
- Сегодня Динамо узнает имя следующего потенциального еврокубкового соперника. Это будет либо в Лиге чемпионов, либо в Лиге Европы
- Украина U-19 - Италия U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Амбициозный новичок Серии А подписал 41-летнего чемпиона мира
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
- Потенциальный соперник для Полесья. Видеотрансляция третьего квалификационного раунда Лиги конференций