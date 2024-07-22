Агент Родригеса подтвердил переговоры с Интером и предложение от клуба Ла Лиги

Агент Рикардо Родригеса Харун Масуди подтвердил, что "Интер" обсуждал возможное подписание контракта с защитником.

"Да. Были переговоры со спортивным директором "Интера" несколько недель назад. Индзаги нравится Рикардо, но мы не получали никаких предложений. Думаю, владельцы интересуются и другими игроками.

Также мы получили предложения из Дубая, в частности от "Аль-Айна". Также был интерес от "Реал Бетис" и турецких клубов», - продолжил агент игрока.