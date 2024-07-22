  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Агент Родригеса подтвердил переговоры с Интером и предложение от клуба Ла Лиги
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Агент Родригеса подтвердил переговоры с Интером и предложение от клуба Ла Лиги

Италия

Также мы получили предложения из Дубая (с)

Агент Родригеса подтвердил переговоры с Интером и предложение от клуба Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Агент Рикардо Родригеса Харун Масуди подтвердил, что "Интер" обсуждал возможное подписание контракта с защитником.

"Да. Были переговоры со спортивным директором "Интера" несколько недель назад. Индзаги нравится Рикардо, но мы не получали никаких предложений. Думаю, владельцы интересуются и другими игроками.

Также мы получили предложения из Дубая, в частности от "Аль-Айна". Также был интерес от "Реал Бетис" и турецких клубов», - продолжил агент игрока.

У Рикардо в июне 2024 года закончился контракт с "Торино" и он покинул команду как свободный агент.

Читайте такжеИнтер стремится построить собственный стадион: амбициозный план может принести миллионы
По теме
yellow-arrow
Ренн сделал предложение Вероне по трансферу их защитника
yellow-arrow
Вест Хэм интересуется защитником Милана
yellow-arrow
Нападающий сборной Шотландии близок к переходу в Торино
Интер (Милан) Рикардо Родригес Бетис (Севилья) Торино Аль-Айн (ОАЭ)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости