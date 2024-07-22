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Агент Родригеса подтвердил переговоры с Интером и предложение от клуба Ла Лиги
Также мы получили предложения из Дубая (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Агент Рикардо Родригеса Харун Масуди подтвердил, что "Интер" обсуждал возможное подписание контракта с защитником.
"Да. Были переговоры со спортивным директором "Интера" несколько недель назад. Индзаги нравится Рикардо, но мы не получали никаких предложений. Думаю, владельцы интересуются и другими игроками.
Также мы получили предложения из Дубая, в частности от "Аль-Айна". Также был интерес от "Реал Бетис" и турецких клубов», - продолжил агент игрока.
У Рикардо в июне 2024 года закончился контракт с "Торино" и он покинул команду как свободный агент.
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