Интер хочет подписать Федерико Кьезу

"Интер" пристально следит за ситуацией с Федерико Кьезой в "Ювентусе".

У итальянца с туринским клубом истекает контракт летом 2025 года. Игрок пока не спешит продлевать сотрудничество из-за разногласий по заработной плате и продолжительности контракта.

По информации Corriere della Sera, "Интер" внимательно следит за развитием событий вокруг Кьезы, они надеются подписать его бесплатно в следующем году.