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Интер хочет подписать Федерико Кьезу

Италия

У итальянца заканчивается контракт летом 2025 года

Интер хочет подписать Федерико Кьезу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Интер" пристально следит за ситуацией с Федерико Кьезой в "Ювентусе".

У итальянца с туринским клубом истекает контракт летом 2025 года. Игрок пока не спешит продлевать сотрудничество из-за разногласий по заработной плате и продолжительности контракта.

По информации Corriere della Sera, "Интер" внимательно следит за развитием событий вокруг Кьезы, они надеются подписать его бесплатно в следующем году.

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Интер (Милан) Федерико Кьеза
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Источник:
Corriere della Sera
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
22.07.2024 в 22:50
А Мілан чим займається? Чому б його не спробувати підписати? Гарний же вінгер.Звто підписали Фонсеку -"супер тренера" та Морату - "супернапа" . Пздц. А Інтер правильно веде менеджмент. Підписують тільки найкращих. Не здивуюсь якщо Мілан Ярмоленка підпише).
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Комментарии 1
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
22.07.2024 в 22:50
А Мілан чим займається? Чому б його не спробувати підписати? Гарний же вінгер.Звто підписали Фонсеку -"супер тренера" та Морату - "супернапа" . Пздц. А Інтер правильно веде менеджмент. Підписують тільки найкращих. Не здивуюсь якщо Мілан Ярмоленка підпише).
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