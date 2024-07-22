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Интер хочет подписать Федерико Кьезу
У итальянца заканчивается контракт летом 2025 года
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер" пристально следит за ситуацией с Федерико Кьезой в "Ювентусе".
У итальянца с туринским клубом истекает контракт летом 2025 года. Игрок пока не спешит продлевать сотрудничество из-за разногласий по заработной плате и продолжительности контракта.
По информации Corriere della Sera, "Интер" внимательно следит за развитием событий вокруг Кьезы, они надеются подписать его бесплатно в следующем году.
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Источник:Corriere della Sera
Опубликовал: Екатерина Власова
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
22.07.2024 в 22:50
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