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Нападающий Че Адамс - игрок Торино

Италия

Об этом говорится на официальном сайте клуба

Нападающий Че Адамс - игрок Торино

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Че Адамс меняет чемпионат. 28-летний форвард перешел в итальянский "Торино".

Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2027 года. Шотландец перешел в итальянский клуб свободным агентом.

Добавим, что в прошлом сезоне Че Адамс провел 46 матчей в "Саутгемптоне", где отметился 17 голами и 6 результативными передачами.

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Саутгемптон Торино Че Адамс
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Источник:
Торіно
Опубликовал: Александр Гресь
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