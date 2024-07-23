Нападающий Че Адамс - игрок Торино

Че Адамс меняет чемпионат. 28-летний форвард перешел в итальянский "Торино".

Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2027 года. Шотландец перешел в итальянский клуб свободным агентом.

Ché Adams

13 luglio 1996, Leicester

Attaccante, Torino Football Club pic.twitter.com/fkj9J4g3P1 — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) July 23, 2024

Добавим, что в прошлом сезоне Че Адамс провел 46 матчей в "Саутгемптоне", где отметился 17 голами и 6 результативными передачами.