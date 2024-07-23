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Нападающий Че Адамс - игрок Торино
Об этом говорится на официальном сайте клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Че Адамс меняет чемпионат. 28-летний форвард перешел в итальянский "Торино".
Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2027 года. Шотландец перешел в итальянский клуб свободным агентом.
Ché Adams— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) July 23, 2024
13 luglio 1996, Leicester
Attaccante, Torino Football Club pic.twitter.com/fkj9J4g3P1
Добавим, что в прошлом сезоне Че Адамс провел 46 матчей в "Саутгемптоне", где отметился 17 голами и 6 результативными передачами.
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Источник:Торіно
Опубликовал: Александр Гресь
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