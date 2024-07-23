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Интер представил новую домашнюю форму на сезон 2024/25
Дизайн нового комплекта довольно необычный
Getty Images/Global Images Ukraine/
"Интер" представил новую домашнюю форму на сезон 2024/25.
Форма от Nike выполнена в традиционных для клуба цветах - черном и синем. Однако дизайн нового комплекта довольно необычный.
Geometrie e ritmo perfettamente scanditi, in armonia con la nostra passione????????????#ForzaInter @BetssonSport pic.twitter.com/LhXzLAbbBL— Inter ⭐⭐ (@Inter) July 23, 2024
Над логотипом клуба появилась еще одна звезда, которую "Интер" заработал в конце прошлого сезона.
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