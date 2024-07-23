"Интер" представил новую домашнюю форму на сезон 2024/25.

Форма от Nike выполнена в традиционных для клуба цветах - черном и синем. Однако дизайн нового комплекта довольно необычный.

Над логотипом клуба появилась еще одна звезда, которую "Интер" заработал в конце прошлого сезона.