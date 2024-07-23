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Интер представил новую домашнюю форму на сезон 2024/25

Италия

Дизайн нового комплекта довольно необычный

Интер представил новую домашнюю форму на сезон 2024/25

Getty Images/Global Images Ukraine/

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Интер" представил новую домашнюю форму на сезон 2024/25.

Форма от Nike выполнена в традиционных для клуба цветах - черном и синем. Однако дизайн нового комплекта довольно необычный.

Над логотипом клуба появилась еще одна звезда, которую "Интер" заработал в конце прошлого сезона.

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