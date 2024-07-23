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Болонья подписала контракт с форвардом из Тулузы

Италия

Официально

Болонья подписала контракт с форвардом из Тулузы

Toulouse FC

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"Болонья" объявила о трансфере 23-летнего нападающего Тейса Даллинга из "Тулузы“.

Клуб не сообщает деталей сделки, но Тransfermarkt пишет, что футболист подписал контракт до июня 2028 года.

По информации итальянских СМИ, "Болонья" заплатила за трансфер игрока около 15 миллионов евро.

Даллинга в прошлом сезоне сыграл 44 матча, в которых забил 19 голов и отдал 5 ассистов.

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Болонья Тулуза
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Источник:
bologna
Опубликовал: Екатерина Власова
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