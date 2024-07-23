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Болонья подписала контракт с форвардом из Тулузы
Официально
Toulouse FC
"Болонья" объявила о трансфере 23-летнего нападающего Тейса Даллинга из "Тулузы“.
Клуб не сообщает деталей сделки, но Тransfermarkt пишет, что футболист подписал контракт до июня 2028 года.
По информации итальянских СМИ, "Болонья" заплатила за трансфер игрока около 15 миллионов евро.
Welcome to the Rossoblù ???????????????????? ????????????#ForzaBFC #WeAreOne— Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) July 23, 2024
Даллинга в прошлом сезоне сыграл 44 матча, в которых забил 19 голов и отдал 5 ассистов.
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Источник:bologna
Опубликовал: Екатерина Власова
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