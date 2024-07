Болонья подписала контракт с форвардом из Тулузы

"Болонья" объявила о трансфере 23-летнего нападающего Тейса Даллинга из "Тулузы“.

Клуб не сообщает деталей сделки, но Тransfermarkt пишет, что футболист подписал контракт до июня 2028 года.

По информации итальянских СМИ, "Болонья" заплатила за трансфер игрока около 15 миллионов евро.

Welcome to the Rossoblù ???????????????????? ????????????#ForzaBFC #WeAreOne