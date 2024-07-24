Кьеза и его разбитые мечты в погоне за деньгами и трофеями

Федерико Кьеза оставил о себе вполне хорошее впечатление, выступая на Евро-2024. Даже, несмотря на то, что сборная Италии в целом не порадовала болельщиков. Тем не менее, разговоры о туманном будущем полузащитника в "Ювентусе" все больше набирают обороты.

Уже весной было ясно, что у Кьезы напрочь испортились отношения с главным тренером Массимилиано Аллегри (на тот момент). Яркий пример - матч с "Торино". На 65-й минуте Аллегри решил заменить Федерико. И это при том, что полузащитник работал на атаку команды очень эффективно. Опустив взгляд, Кьеза прошел мимо Аллегри и не собирался скрывать раздражение на скамейке. Не обращая внимание на утешения своих одноклубников, Феде достаточно долго бормотал одну фразу, которую расшифровали журналисты, снимая Кьезу после замены: "Я всегда первый на замену".

Надежда "Фиорентины" и всего итальянского футбола

Свой путь в профессиональном футболе Федерико Кьеза начинал в "Фиорентине". В 19 лет полузащитник прочно застолбил место в основе "фиалок". На него возлагали большие надежды как клуб, так и болельщики. Неудивительно, что после нескольких успешных сезонов молодой Кьеза представлял себя футболистом более топового проекта. Мечты Феде расцветали с постоянно возрастающим интересом "Интера" и "Ювентуса". В 2019 году о Кьезе говорили, как о настойчивом вингере, бьющем по воротам соперников так же часто, как и Криштиану Роналду в молодости. Иногда Феде показывал чудеса дриблинга, отдавал красивые передачи и часто падал от минимального прикосновения плеча оппонента. К сожалению, у Кьезы не получалось забивать за "Фиорентину" очень много. Его статистика страдала, как утверждали болельщики, от качества газона.

Прогрессируя, купаясь в любви болельщиков и понимая свою важность для команды, Кьеза решил, что пришло время улучшать условия контракта - требовать повышения зарплаты. А через год требовать и трансфер в "Ювентус", который, собственно, готов был купить футболиста.

"Фиорентина" понимала, что это шанс получить немаленькую сумму и выразила согласие расстаться со своим лидером. Кьеза ушел в "Юве" в аренду за 12 млн евро под громкое освистывание болельщиков "фиалок". Но что такое разбитая любовь фанов по сравнению с повышением зарплаты и местом в основе топ-клуба Серии А для амбициозного Кьезы?

Шаг вперед

Первый сезон в составе "бьянконери" Кьеза провел вполне успешно. Вингер стал в очередной раз любимчиком болельщиков, теперь уже "Ювентуса". Даже играющий в то время Криштиану Роналду за "Юве" не затмил молодого итальянца, который пришел в клуб за трофеями. Феде быстро стал лидером в раздевалке, приносил пользу на поле. У "Ювентуса" появился лучик надежды не уйти в глубокий кризис, который медленно и уверенно накрывал клуб.

Но надежды клуба и Кьезы разбились о его травму. Кьезе пришлось на длительный период отойти в сторону. Стоит отметить, что "Юве" делал все возможное, чтобы поддержать игрока. Лучшие доктора, физиотерапевты, не продление аренды, а выкуп за 44 миллиона евро у "Фиорентины". Тем не менее, для Феде это был сложный период.

Два шага назад

В сезоне 2022/2023 Кьеза не блистал так, как от него ожидали. Однако и болельщики, и Аллегри проявили терпение. Все понимали, что футболисту требуется время после длительного лечения.

"Дуэт Кьеза - Влахович прогрессирует. Я думаю, Кьеза способен в этом сезоне забить 12-15 голов", - говорил Аллегри перед стартом сезона 2022/2023.

Мечты не сбылись. Кьеза забросил к себе в копилку всего два гола и пять ассистов (Серия А), один гол в Кубке Италии, один гол и один ассист в Лиге Европы.

Не только Кьеза испытывал трудности. "Ювентус" тоже страдал. В сезоне 2022/2023 "бьянконери" наказали - итальянская федерация футбола сняла с "Юве" 10 очков за нарушение в финансовых делах. Это больно ударило по всей команде. "Юве" упал на седьмое место в Серии А и лишился шансов попасть в Лигу чемпионов на сезон 2023/2024.

Кьеза решил, что ему пора прощаться с "Ювентусом". Мало того, что предстоящий сезон должен был пройти без европейских турниров, так еще и отношения с главным тренером портились с каждым месяцем все больше. На горизонте появились "Ливерпуль" и "Бавария". За одного из самых дорогих игроков Серии А "бьянконери" запросили слишком высокую цену. Переговоры не привели к желаемому результату.

Стоит отметить, что несмотря на все неприятности, Кьеза продолжал упорно работать, отдавая всего себя "Ювентусу". Полузащитник пытался подстроиться под требования Аллегри. Но его горячий итальянский темперамент время от времени давал сбой в отношениях с Аллегри. Камеры журналистов постоянно ловили недовольство Кьезы решениями тренера.

Сезон 2023/2024 Кьеза провел немного ярче, чем предыдущий - девять голов, два ассиста в Серии А и один гол в Кубке Италии. Феде не утратил лидерство в раздевалке. Финал Кубка Италии лишний раз доказывает, что Кьеза ставит футбол выше своих обид. Феде вышел на матч с "Аталантой" в стартовом составе. На четвертой минуте Влахович открыл счет. Но как бы дальше "Ювентус" не давил, "Аталанта" больше не пропускала. Аллегри прекрасно понимал, что одна ошибка может привести к поражению и единственный трофей, на который так надеялась команда ускользнет. На 69-й минуте, вероятно, никто не удивился решению Аллегри - Кьеза ушел с поля. Его заменил Кенан Йылдыз. Эмоции Аллегри вышли за пределы допустимого. За несколько минут до окончания матча тренер увидел перед собой красную карточку и покинул свое законное место. И вот тут случилось самое интересное. Кьеза вскочил со скамейки и начал размахивать руками, подсказывая своим одноклубникам на поле - одним словом, заменил Аллегри у кромки футбольного поля.

После матча болельщики "Ювентуса" восхищались футболистом: "Кьеза - молодец. Парень повзрослел!"; "Какая страсть у этого футболиста"; "Кьеза - супер. Заменил Аллегри".

Наградой за все старания Кьезы в сезоне 2023/2024 стал вызов футболиста на Евро-2024. Феде признали одним из лучших в составе сборной Италии, будущим команды Лучано Спаллетти.

Будущее под знаком вопроса

Дела в "Ювентусе" у Кьезы не наладились. В июне ушел Аллегри. На его место пришел Тиагу Мотта. В какой-то момент можно было подумать, что у Кьезы появился шанс легко вздохнуть и начать свой путь в "Ювентусе" с чистого листа. Но не тут-то было. Весной "Юве" выражал готовность продлить контракт с футболистом. Но Феде отказался продлевать соглашение на старых условиях. Игрок потребовал повышения зарплаты, точно так же, как четыре года назад в "Фиорентине". Клуб не готов идти на такие условия. Но, вероятно, после Евро-2024 стороны бы и договорились. Если бы не одно но... Тиагу Мотта заявил, что Кьеза ему не нужен. Вот так поворот. Что делать 26-летнему футболисту, желающему и внушительную зарплату, и выступления в Лиге чемпионов? Очередь за Кьезой не стоит. Не каждый готов выкладывать деньги за футболиста, который подвержен травмам и может в любой момент потребовать повышение зарплаты. Может быть Леонардо Бонуччи прав, сказав, что "Кьезе не надо делать поспешных шагов, а сначала стоит разобраться в себе, все взвесить и найти правильный путь"?

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