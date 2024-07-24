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Милан готов подписать форварда Челси
Броя может перейти в Серию А
DeadlineDayLive
"Милан" в летнее трансферное окно планирует подписать еще одного игрока.
Как сообщает издание Calciomercato, "россонери" присматриваются к нападающему "Челси" Армандо Броя. Они хотят взять игрока в аренду, но с возможностью выкупа.
Напомним, что Армандо во второй половине сезона 2023/24 выступал за "Фулхэм" на правах аренды.
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Источник:Calciomercato
Опубликовал: Екатерина Власова
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