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Милан готов подписать форварда Челси

Италия

Броя может перейти в Серию А

Милан готов подписать форварда Челси

DeadlineDayLive

Новина українською

"Милан" в летнее трансферное окно планирует подписать еще одного игрока.

Как сообщает издание Calciomercato, "россонери" присматриваются к нападающему "Челси" Армандо Броя. Они хотят взять игрока в аренду, но с возможностью выкупа.

Напомним, что Армандо во второй половине сезона 2023/24 выступал за "Фулхэм" на правах аренды.

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Источник:
Calciomercato
Опубликовал: Екатерина Власова
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