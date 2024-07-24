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Рома планирует отдать 30 млн евро за второго лучшего бомбардира Ла Лиги

Италия
Обновлено

Александер Сорлот может сменить клуб

Рома планирует отдать 30 млн евро за второго лучшего бомбардира Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Вильярреала" Александер Сорлот в прошлом сезоне Ла Лиги забил 23 гола и занял второе место в списке лучших бомбардиров, уступив лишь Артему Довбику из "Жироны".

По информации издания Relevo, "Аль-Кадисия" и "Вест Хэм" хотят подписать норвежца, но самую активную позицию занимает "Рома".

Клуб из Италии уже дважды выдвигал "Вильярреалу" предложения по трансферу. Первое, около 20-25 миллионов евро с бонусами, было отклонено. Несмотря на это, "Рома" не сдается.

Римский клуб значительно улучшил свое предложение, предложив испанцам 30 миллионов евро. Переговоры между командами продолжаются.

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Источник:
Relevo
Опубликовал: Екатерина Власова
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