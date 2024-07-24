Рома планирует отдать 30 млн евро за второго лучшего бомбардира Ла Лиги

Нападающий "Вильярреала" Александер Сорлот в прошлом сезоне Ла Лиги забил 23 гола и занял второе место в списке лучших бомбардиров, уступив лишь Артему Довбику из "Жироны".

По информации издания Relevo, "Аль-Кадисия" и "Вест Хэм" хотят подписать норвежца, но самую активную позицию занимает "Рома".

Клуб из Италии уже дважды выдвигал "Вильярреалу" предложения по трансферу. Первое, около 20-25 миллионов евро с бонусами, было отклонено. Несмотря на это, "Рома" не сдается.

Римский клуб значительно улучшил свое предложение, предложив испанцам 30 миллионов евро. Переговоры между командами продолжаются.