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Рома планирует отдать 30 млн евро за второго лучшего бомбардира Ла Лиги
Александер Сорлот может сменить клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Вильярреала" Александер Сорлот в прошлом сезоне Ла Лиги забил 23 гола и занял второе место в списке лучших бомбардиров, уступив лишь Артему Довбику из "Жироны".
По информации издания Relevo, "Аль-Кадисия" и "Вест Хэм" хотят подписать норвежца, но самую активную позицию занимает "Рома".
Клуб из Италии уже дважды выдвигал "Вильярреалу" предложения по трансферу. Первое, около 20-25 миллионов евро с бонусами, было отклонено. Несмотря на это, "Рома" не сдается.
Римский клуб значительно улучшил свое предложение, предложив испанцам 30 миллионов евро. Переговоры между командами продолжаются.
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