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Рома презентовала проект своего нового стадиона

Италия
Обновлено

Руководство клуба встретилось с мэром Рима

Рома презентовала проект своего нового стадиона

Рома

Новина українською

Сегодня, 24 июля, руководство ФК "Рома" встретилось с мэром Рима Роберто Гвалтьери, чтобы обсудить планы строительства нового стадиона клуба.

Новый проект включает создание рабочих групп, которые сосредоточатся на различных аспектах развития. Эти группы обеспечат бесперебойную реализацию плана, уделяя особое внимание экологическим стандартам.

Одним из ключевых элементов проекта является новая трибуна Curva Sud, которая станет крупнейшей в Европе.

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Источник:
Рома
Опубликовал: Екатерина Власова
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