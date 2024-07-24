Рома презентовала проект своего нового стадиона

Сегодня, 24 июля, руководство ФК "Рома" встретилось с мэром Рима Роберто Гвалтьери, чтобы обсудить планы строительства нового стадиона клуба.

Новый проект включает создание рабочих групп, которые сосредоточатся на различных аспектах развития. Эти группы обеспечат бесперебойную реализацию плана, уделяя особое внимание экологическим стандартам.

Одним из ключевых элементов проекта является новая трибуна Curva Sud, которая станет крупнейшей в Европе.