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Рома подпишет вингера Ювентуса - Романо

Италия

Суле, вероятно, сменит клуб

Рома подпишет вингера Ювентуса - Романо

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Рома" вскоре объявит о переходе вингера Матиаса Суле из "Ювентуса".

По информации Фабрицио Романо, переговоры между клубами находятся на завершающей стадии, и все стороны практически договорились по условиям трансфера. Сам Суле отдал предпочтение именно "Роме", отказавшись от предложений других клубов.

Матиас за всю свою карьеру сыграл 136 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 16 ассистов.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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