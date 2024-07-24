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Рома подпишет вингера Ювентуса - Романо
Суле, вероятно, сменит клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
"Рома" вскоре объявит о переходе вингера Матиаса Суле из "Ювентуса".
По информации Фабрицио Романо, переговоры между клубами находятся на завершающей стадии, и все стороны практически договорились по условиям трансфера. Сам Суле отдал предпочтение именно "Роме", отказавшись от предложений других клубов.
Матиас за всю свою карьеру сыграл 136 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 16 ассистов.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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