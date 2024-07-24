Рома подпишет вингера Ювентуса - Романо

"Рома" вскоре объявит о переходе вингера Матиаса Суле из "Ювентуса".

По информации Фабрицио Романо, переговоры между клубами находятся на завершающей стадии, и все стороны практически договорились по условиям трансфера. Сам Суле отдал предпочтение именно "Роме", отказавшись от предложений других клубов.

Матиас за всю свою карьеру сыграл 136 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 16 ассистов.