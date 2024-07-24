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Ювентус готовится к переговорам по трансферу хавбека Аталанты

Италия
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Копмейнерс в будущем сезоне может играть за туринский клуб

Ювентус готовится к переговорам по трансферу хавбека Аталанты

Фото: пресслужби ФК "Аталанта"

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"Ювентус" готовится сделать первое предложение по трансферу полузащитника "Аталанты" Тена Копмейнерса.

По информации Фабрицио Романо, туринский клуб будет готов к переговорам, как только будет подписан контракт с Матиасом Суле, вероятно, на следующей неделе.

Действующий контракт Копмейнерса с "Аталантой" рассчитан до июня 2027 года. Стоимость трансфера игрока по данным Transfermarkt - 40 миллионов евро.

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Ювентус (Турин) Тён Копмейнерс Аталанта
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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