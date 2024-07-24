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Ювентус готовится к переговорам по трансферу хавбека Аталанты
Копмейнерс в будущем сезоне может играть за туринский клуб
Фото: пресслужби ФК "Аталанта"
"Ювентус" готовится сделать первое предложение по трансферу полузащитника "Аталанты" Тена Копмейнерса.
По информации Фабрицио Романо, туринский клуб будет готов к переговорам, как только будет подписан контракт с Матиасом Суле, вероятно, на следующей неделе.
Действующий контракт Копмейнерса с "Аталантой" рассчитан до июня 2027 года. Стоимость трансфера игрока по данным Transfermarkt - 40 миллионов евро.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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