Ювентус готовится к переговорам по трансферу хавбека Аталанты

"Ювентус" готовится сделать первое предложение по трансферу полузащитника "Аталанты" Тена Копмейнерса.

По информации Фабрицио Романо, туринский клуб будет готов к переговорам, как только будет подписан контракт с Матиасом Суле, вероятно, на следующей неделе.

Действующий контракт Копмейнерса с "Аталантой" рассчитан до июня 2027 года. Стоимость трансфера игрока по данным Transfermarkt - 40 миллионов евро.