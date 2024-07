Романо: Именитый тренер итальянского гранда вышел на контакт с Довбиком

Главный тренер "Ромы" Даниэле Де Росси провёл телефонный разговор с нападающим "Жироны" Артёмом Довбиком. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, итальянский клуб находится на завершающей стадии подписания контракта с вингером "Ювентуса" Матиасом Соуле, и после этого сегодня напрямую свяжется с агентами украинского футболиста.

Ранее сообщалось, что "Жирона" и "Атлетико" договорились о сумме трансфера Довбика в 40 миллионов евро, но стороны не достигли соглашения об условиях личного контракта Артёма с "матрасниками".

В прошлом сезоне Довбик забил 24 гола и отдал 8 результативных передач в 36 матчах чемпионата Испании.

???????? AS Roma, completing Matias Soulé deal… then will make direct contact with Dovbyk’s agents today.



Dovbyk deal, agreed between Girona and Atlético on €40m package — but still issues to resolve on player terms.



???????????? Difficult deal; Daniele de Rossi has also called Dovbyk. pic.twitter.com/RIC8xfnRcT