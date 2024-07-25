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Романо: Именитый тренер итальянского гранда вышел на контакт с Довбиком
Римляне серьёзно включились в борьбу
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ромы" Даниэле Де Росси провёл телефонный разговор с нападающим "Жироны" Артёмом Довбиком. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, итальянский клуб находится на завершающей стадии подписания контракта с вингером "Ювентуса" Матиасом Соуле, и после этого сегодня напрямую свяжется с агентами украинского футболиста.
Ранее
В прошлом сезоне Довбик забил 24 гола и отдал 8 результативных передач в 36 матчах чемпионата Испании.
???????? AS Roma, completing Matias Soulé deal… then will make direct contact with Dovbyk’s agents today.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2024
Dovbyk deal, agreed between Girona and Atlético on €40m package — but still issues to resolve on player terms.
???????????? Difficult deal; Daniele de Rossi has also called Dovbyk. pic.twitter.com/RIC8xfnRcT
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