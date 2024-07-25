  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Романо: Именитый тренер итальянского гранда вышел на контакт с Довбиком
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Романо: Именитый тренер итальянского гранда вышел на контакт с Довбиком

Италия

Римляне серьёзно включились в борьбу

Романо: Именитый тренер итальянского гранда вышел на контакт с Довбиком

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ромы" Даниэле Де Росси провёл телефонный разговор с нападающим "Жироны" Артёмом Довбиком. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, итальянский клуб находится на завершающей стадии подписания контракта с вингером "Ювентуса" Матиасом Соуле, и после этого сегодня напрямую свяжется с агентами украинского футболиста.

Ранее сообщалось, что "Жирона" и "Атлетико" договорились о сумме трансфера Довбика в 40 миллионов евро, но стороны не достигли соглашения об условиях личного контракта Артёма с "матрасниками".

В прошлом сезоне Довбик забил 24 гола и отдал 8 результативных передач в 36 матчах чемпионата Испании.

По теме
yellow-arrow
Эвертон хочет арендовать полузащитника Наполи
yellow-arrow
Защитник Болоньи, за которым гонялся Реал, станет одноклубником Зинченко – Инсайдер
yellow-arrow
Ювентус готовится к переговорам по трансферу хавбека Аталанты
Даниэле Де Росси Атлетико (Мадрид) Артем Довбик Рома трансфер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости