Ювентус интересуется вингером дортмудской Боруссии

После прихода Тьяго Мотты, "Ювентус" настроен на кардинальные изменения в составе, сообщает Sky Sport. Кроме того, что клуб покинули Мойзе Кин, Адриен Рабьо, Алекс Сандро и другие, "старая синьора" также пополнилась такими игроками как Хуан Кабаль, Кефрен Тюрам, Дуглас Луис. Впрочем, на этом туринцы не планируют останавливаться.

Сообщается, что "Ювентус" заинтересован в услугах игрока дортмундской "Боруссии" Карима Адейеми. В среду состоялась встреча спортивного директора итальянцев Кристиано Джунтоли с отцом Адейеми Эбби и представителями немецкого клуба. "Ювентус" уже некоторое время контактирует с окружением игрока и уже представил конкретные цифры. Туринцы еще не присылали официального предложения дортмундцам, поскольку им нужно продать нескольких своих футболистов, чтобы освободить зарплатную ведомость под немецкого вингера. Кроме того, "Ювентус" столкнется с "Челси" и "Ливерпулем", поскольку они также заинтересованы в подписании 22-летнего игрока. "Боруссия" же ожидает предложение за своего игрока в размере от 45 до 50 млн евро.

Добавим, что в прошлом сезоне Карим Адейеми провел 34 матча, где отметился 5 голами и 2 результативными передачами.