  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ювентус интересуется вингером дортмудской Боруссии
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус интересуется вингером дортмудской Боруссии

Италия
Обновлено

Об этом сообщает Sky Sport

Ювентус интересуется вингером дортмудской Боруссии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

После прихода Тьяго Мотты, "Ювентус" настроен на кардинальные изменения в составе, сообщает Sky Sport. Кроме того, что клуб покинули Мойзе Кин, Адриен Рабьо, Алекс Сандро и другие, "старая синьора" также пополнилась такими игроками как Хуан Кабаль, Кефрен Тюрам, Дуглас Луис. Впрочем, на этом туринцы не планируют останавливаться.

Сообщается, что "Ювентус" заинтересован в услугах игрока дортмундской "Боруссии" Карима Адейеми. В среду состоялась встреча спортивного директора итальянцев Кристиано Джунтоли с отцом Адейеми Эбби и представителями немецкого клуба. "Ювентус" уже некоторое время контактирует с окружением игрока и уже представил конкретные цифры. Туринцы еще не присылали официального предложения дортмундцам, поскольку им нужно продать нескольких своих футболистов, чтобы освободить зарплатную ведомость под немецкого вингера. Кроме того, "Ювентус" столкнется с "Челси" и "Ливерпулем", поскольку они также заинтересованы в подписании 22-летнего игрока. "Боруссия" же ожидает предложение за своего игрока в размере от 45 до 50 млн евро.

Добавим, что в прошлом сезоне Карим Адейеми провел 34 матча, где отметился 5 голами и 2 результативными передачами.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Главный тренер Ювентуса прокомментировал будущее Федерико Кьезы
yellow-arrow
Челси близок к приобретению защитника Ренна Гела Дуэ
yellow-arrow
Романо: Именитый тренер итальянского гранда вышел на контакт с Довбиком
Боруссия (Дортмунд) Ювентус (Турин) Карим Адейеми
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky Sport
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости