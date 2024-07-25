Главный тренер Ювентуса прокомментировал будущее Федерико Кьезы

Тьяго Мотта, главный тренер "Ювентуса", высказался о будущем Федерико Кьезы.

"Пока что он игрок нашего клуба, а дальше посмотрим..."

Но как сообщает Фабрицио Романо, для "Ювентуса" план остается неизменным: и клуб, и тренер одобрили уход Кьезы этим летом.

У итальянца истекает контракт летом 2025 года. Игрок не продолжит сотрудничество из-за разногласий по заработной плате и продолжительности договора.

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