Талантливый защитник Ювентуса продолжит свою карьеру в Борнмуте

Защитник Дин Гюйсен из "Ювентуса" продолжит свою карьеру в английской Премьер-лиге.

По словам Фабрицио Романо, "Борнмут" договорился о трансфере 19-летнего игрока. Переход обойдется клубу в 18 миллионов евро.

"Ювентус" также получит процент от будущей продажи Гюйсена.

Во второй половине прошлого сезона Дин выступал за "Рому" на правах аренды, где забил 2 гола и отдал 1 ассист в 14 матчах.