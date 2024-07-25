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Талантливый защитник Ювентуса продолжит свою карьеру в Борнмуте
Ждем официальное подтверждение
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник Дин Гюйсен из "Ювентуса" продолжит свою карьеру в английской Премьер-лиге.
По словам Фабрицио Романо, "Борнмут" договорился о трансфере 19-летнего игрока. Переход обойдется клубу в 18 миллионов евро.
"Ювентус" также получит процент от будущей продажи Гюйсена.
Во второй половине прошлого сезона Дин выступал за "Рому" на правах аренды, где забил 2 гола и отдал 1 ассист в 14 матчах.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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