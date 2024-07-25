  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Талантливый защитник Ювентуса продолжит свою карьеру в Борнмуте
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Талантливый защитник Ювентуса продолжит свою карьеру в Борнмуте

Италия
Обновлено

Ждем официальное подтверждение

Талантливый защитник Ювентуса продолжит свою карьеру в Борнмуте

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник Дин Гюйсен из "Ювентуса" продолжит свою карьеру в английской Премьер-лиге.

По словам Фабрицио Романо, "Борнмут" договорился о трансфере 19-летнего игрока. Переход обойдется клубу в 18 миллионов евро.

"Ювентус" также получит процент от будущей продажи Гюйсена.

Во второй половине прошлого сезона Дин выступал за "Рому" на правах аренды, где забил 2 гола и отдал 1 ассист в 14 матчах.

Читайте такжеГлавный тренер Ювентуса прокомментировал будущее Федерико Кьезы
По теме
yellow-arrow
Главный тренер Ювентуса прокомментировал будущее Федерико Кьезы
yellow-arrow
Челси близок к приобретению защитника Ренна Гела Дуэ
yellow-arrow
Ювентус интересуется вингером дортмудской Боруссии
Ювентус (Турин) Борнмут
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости